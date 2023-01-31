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Судья БАГАЦа поддержал правовую реформу
31.01.2023 07:45 Аркадий Бочаровский

Судья БАГАЦа поддержал правовую реформу

Судья БАГАЦа в отставке Яков Тиркель выразил поддержку правовой реформе, проводимой министром юстиции Яривом Левиным.

"Я бы не стал ничего менять в законопроекте, я бы принял реформу и посмотрел, как она работает", - сказал Тиркель в интервью радиостанции "Галей Исраэль".

Ведущий Яаков Бардуго спросил: "Вы за то, чтобы принять все четыре раздела реформы, а потом мы рассмотрим ее через два года?". Тиркель ответила ему: "Именно так, я определенно считаю, что это самый безопасный путь".

Бардуго предупредил его: "Ожидайте нападок со стороны ваших друзей, которые видят в этом опасность для демократии". Тиркель ответил: "Я не вижу в этом опасности для демократии. Мы должны делать все осторожно и надеяться на лучшее".

На прошлой неделе Тиркель сказал газете "Макор Ришон": "Всегда хорошо исправлять и улучшать, и это хорошо, но, на мой взгляд, было бы лучше сформировать команду или несколько команд, которые бы сидели и думали о том, что нужно исправить". 

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