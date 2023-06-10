



Судан выгнал спецпредставителя ООН

Правительство Судана объявило персоной нон грата посланника ООН в страну Волкера Пертеса. Об этом пишет Синьхуа со ссылкой на заявление МИД Судана.



"Правительство Республики Судан официально проинформировало генерального секретаря ООН, что Волкер Пертес, специальный представитель генсека ООН и глава Интегрированной переходной вспомогательной миссии ООН в Судане, был с сегодняшнего дня объявлен персоной нон грата", – заявили в суданском МИД.



Сам Пертес, который с конца мая находится вне Судана, в день объявления решения провел несколько встреч в столице Эфиопии.

Издание напоминает, что замены спецпосланника ООН в конце прошлого месяца потребовал командующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан.



С15 апреля в Хартуме, столице Судана и других регионах страны идут кровавые бои между армией и Силами быстрого реагирования Судана. Конфликт, в результате которого погибли по меньшей мере 863 человека и получили ранения 3531, возник вокруг предложенного перехода страны в гражданское правление.



По подсчетам ООН, по меньшей мере 1,6 миллионов суданцев либо стали вынужденными переселенцами внутри страны, либо беженцами за ее пределами.