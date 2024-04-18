



Суд в Гааге может издать ордера на арест Нетаниягу и высших чиновников Израиля



12-й канал израильского ТВ и сообщил о том, что международный суд в Гааге может принять “драматические решения” против Израиля.



В Израиле обеспокоены выдачей перспективой международных ордеров на арест высших должностных лиц служб безопасности и политических деятелей, включая премьер-министра Нетаниягу.



Ордер может быть выдан международным уголовным судом в Гааге на фоне войны в Газе. Судя по информации и сообщениям, которые недавно поступили в Иерусалим, вероятность выдачи ордеров на арест резко возросла - и даже намечены сроки первой попытки сделать это к концу следующего месяца.



Разумеется, в основе всего этого лежит война в Газе и обвинения некоторых стран мира в адрес Израиля в нарушении международного гуманитарного права и обращения с гражданским населением, а также приписываемые Израилю нарушения Четвертой Женевской конвенции.



Вчера, 17 апреля в канцелярии премьер-министра состоялось экстренное обсуждение этого вопроса, в котором приняли участие министр Дермер, министр юстиции Ярив Левин и министр иностранных дел Исраэль Кац, а также другие специалисты и юристы, занимающиеся этим вопросом, из министерств юстиции.

