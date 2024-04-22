



Суд оставил Коломойского под арестом, но вновь уменьшил залог

Шевченковский районный суд Киева в очередной раз продлил олигарху Игорю Коломойскому срок содержания под стражей.



По данным информационного агентства "Интерфакс-Украина", арест продлен до 2 июня.



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Тем не менее, суд в очередной раз снизил ему сумму залога. Ранее было назначено 2,4 миллиарда гривен. Теперь же сумма залога составляет 1,96 млрд.



В ходе заседания было отклонено предложение защиты отпустить олигарха на поруки народного депутата Украины и отказать в содержании под стражей по состоянию здоровья.



Напомним, Коломойский подозревается в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был. Сам бизнесмен эти обвинения отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.



В феврале суд тоже продлил срок его содержания под стражей, и так же, как и в этот раз уменьшил сумму залога.