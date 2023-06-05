



Суд оправдал обвиняемого в изнасиловании 82-летней жертвы Холокоста

Шокирующий оправдательный приговор вынесен судом на севере страны: сегодня, 5 июня окружной суд в Нацерете оправдал Аделя Хайиба (43 года) за изнасилование 82-летней жертвы Холокоста. Согласно обвинительному заключению, Хайиб изнасиловал заявительницу, несмотря на то, что находился под надзором ШАБАСа - после освобождения из тюрьмы за изнасилование 70-летней. Но в приговоре судьи во главе с председателем суда Ашером Кола заявили, что обвинение не доказало, что пожилая женщина возражала против его действий.



Другими судьями, помимо Колы, были Дани Царфати и Ренана Гальпаз Мокди. Царфати и Кола также входили в состав коллегии, которая оправдала Романа Здорова в убийстве Таира Рада, вопреки мнению судьи Тамар Ниссим Шай, которая тогда была в меньшинстве.



"Обвинение не смогло доказать основы преступления изнасилования", - единогласно постановила тройка. "Не было доказано, что обвиняемый изнасиловал заявительницу без ее согласия, не было доказано, что заявительница неоднократно говорила "нет, нет", так же как не было доказано, что заявительница так или иначе проявляла пассивное сопротивление - из чего обвиняемый мог узнать, что заявительница отказывалась от отношений".



Прокуратура заявила, что "мы верим версии истицы и изучим решение суда". Расследование инцидента показало, что в июле 2022 года Хайиб встретил на улице пережившую Холокост женщину и сделал ей комплимент, что она хорошо выглядит. Между ними завязался разговор, он представился ремонтником, и женщина пригласила его к себе домой, чтобы показать ему что-то, что она хочет починить. Как только они вошли в дом, он втолкнул ее в спальню, жестоко напал на нее и изнасиловал. Она была вся в синяках, страдала от сильного кровотечения, была срочно доставлена в больницу "Зив" в Цфате, где ей потребовалась срочная операция.



Следствие вели судмедэксперт Руй Цион, майор Надя Халихал и майор Амит Шитрит. "Сначала ей было стыдно рассказывать о том, что с ней произошло", - сказала Шитрит. "Только после того, как с ней поговорил социальный работник, она поняла, что произошло, и позвонила нам. Пожилая женщина была в реальной опасности из-за потери крови. Когда я попросил ее дать показания, она сказала, что он напал на нее "просто как животное".



Шитрит добавила: "Это очень, очень сложное дело, одно из самых сложных, которые я расследовала по сексуальным преступлениям. Если бы женщина не попала в больницу, она, возможно, не смогла бы пережить травмы". По ее словам, Хайиб выдвигал разные версии, в одной из которых он утверждал, что женщина пригласила его к себе домой, чтобы он оказал ей сексуальные услуги. Его версия была отвергнута полицией, и прокуратура выдвинула против него обвинение в изнасиловании.



Из досье Хайиба следует, что 70-летняя женщина, на которую он напал в прошлом, также получила физические травмы, когда он ее изнасиловал. Она также описала следователям "звериное поведение" Хайиба.