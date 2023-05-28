



Стрелков-Гиркин о ситуации в Кремле и Пригожине: "В воздухе запахло смутой"

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин заявил в своем Telegram-канале, что Россия столкнется с "мятежом" со стороны группы Вагнера и ее лидера Евгения Пригожина.



ЧВК "Вагнер" — одна из самых известных наемнических организаций в России, а Пригожин поддерживает тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Группировка имеет сильное присутствие в продолжающихся боевых действиях вУкраине, особенно в битве за Бахмут, в которой Пригожин утверждал, что тысячи его людей были убиты и ранены.



Пригожин объявил в четверг, что его бойцы будут выведены из Бахмута к 1 июня, передав "позиции, боеприпасы, все, включая сухой паек" подразделениям регулярной армии РФ. В процессе объявления об этом шаге олигарх, известный как "повар Путина", также выступил с резкой критикой в ​​адрес российских официальных лиц за их обращение с Бахмутом и заявил, что вторжение в Украину имело неприятные последствия.



"Что касается демилитаризации… Если в начале спецоперации у них было 500 танков, сейчас у них 5000 танков", — сказал Пригожин в недавнем интервью. - "Если у них было 20 000 человек, умеющих умело воевать, то теперь 400 000 человек умеют воевать. Как мы ее демилитаризовали? Оказывается, все наоборот — мы ее хрен знает как милитаризировали".



Гиркин заявил, что Пригожин готовит почву для "мятежа" и совершает "переворот" против Кремля вместе с ЧВК "Вагнер".



Заявления Гиркина были распространены в субботу в Твиттере организацией WarTranslate, которая переводит материалы, связанные с вторжением в Украину, для распространения по всему миру.



"Гиркин обвиняет Пригожина в подготовке государственного переворота в России", — написал официальный аккаунт WarTranslate в Твиттере. - "Он говорит, что оскорбления российской армии со стороны путинского повара неприемлемы и сигнализируют о расколе в элитах, которым воспользуется Пригожин со своей частной армией, выводимой из Бахмута. Гиркин добавляет, что если Россия пропустит предстоящее контрнаступление , политическая ситуация в стране может стать неустранимой к концу лета".



"Если Пригожин останется главой ЧВК "Вагнер", мятеж произойдет быстро и радикально", — сказал Гиркин в видео, опубликованном WarTranslate. - "Объявлена ​​попытка государственного переворота... Что будет дальше, я не знаю, тем более что группу "Вагнера" срочно выводят в тыловые базы... Опасность надвигающегося переворота очевидна".