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Страны Западных Балкан стремятся в ЕС
22.01.2024 22:30 MIGnews.com

Страны Западных Балкан стремятся в ЕС

Лидеры западных балканских стран пообещали в понедельник, 22 января в полной мере использовать план финансовой поддержки Европейского Союза в размере шести миллиардов евро, поскольку они продолжают добиваться членства в блоке.

Сербия, Косово, Босния, Черногория, Северная Македония и Албания находятся на разных этапах процесса присоединения. Лидеры этих стран собрались в столице Северной Македонии Скопье и в совместном заявлении заявили, что они привержены "развитию своих стран в соответствии с европейскими стандартами".

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В ноябре Европейская комиссия представила План роста для Западных Балкан, направленный на усиление экономической интеграции с единым рынком ЕС, стимулирование региональной экономической интеграции, ускорение фундаментальных реформ и увеличение финансовой помощи.
 

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