



Страны НАТО предоставят Украине пять кораблей

Страны НАТО предоставят Украине пять противоминных кораблей. Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 15 апреля.



Он напомнил, что сейчас одной из главных угроз Черного моря остаются мины. И это общая проблема Украины и ее соседей по Черному морю, в том числе трех членов НАТО - Румынии, Болгарии и Турции.



"Черное море нуждается в полноценной операции по разминированию. Она уже спланирована, штаб создан, экипажи кораблей готовятся. Однако сейчас из-за действий конвенции Монтре эти корабли (от НАТО, - ред.) не могут попасть в акваторию Черного моря", - рассказал Плетенчук.



По словам спикера МВД, украинские экипажи, которые готовились к работе на кораблях "Черкассы" и "Чернигов", переданных Британией для флота Украины, уже прошли подготовку.



"Они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости первого уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить самую высокую оценку - второй уровень совместимости. Кроме того, еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии. И эти экипажи тоже продолжают обучение. В целом мы планируем получить пять кораблей, которые являются противоминными", - сказал он.