Новости » Политика
Страны Балтии укрепят свои границы с Россией
18.04.2024 22:30 Алина Груднева

Страны Балтии укрепят свои границы с Россией

Страны Балтии решили значительно укрепить свои границы с Россией.

По данным Financial Times, Эстония построит сотни усиленных бункеров в качестве оборонительной линии.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Литва откроет свыше 10 парков противомобильности. Будут установлены противотанковые заграждения, колючая проволока и бетонные блоки. Латвия и Финляндия тоже уже построили заборы на границах с РФ и Беларусью.

Такие меры предпринимаются на фоне предупреждений о том, что РФ может в будущем напасть на страны НАТО.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы