



Страны Балтии укрепят свои границы с Россией

Страны Балтии решили значительно укрепить свои границы с Россией.



По данным Financial Times, Эстония построит сотни усиленных бункеров в качестве оборонительной линии.



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Литва откроет свыше 10 парков противомобильности. Будут установлены противотанковые заграждения, колючая проволока и бетонные блоки. Латвия и Финляндия тоже уже построили заборы на границах с РФ и Беларусью.



Такие меры предпринимаются на фоне предупреждений о том, что РФ может в будущем напасть на страны НАТО.