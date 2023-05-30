



Стороны конфликта в Судане договорились еще на пять дней продлить перемирие



Стороны вооруженного противостояния в Судане подписали новое соглашение о прекращении огня сроком пять дней, пишет Синьхуа .



Отмечается, что соглашение вступило в силу вечером понедельника по местному времени, немедленно после прекращения предыдущего подобного соглашения, подписанного в Саудовской Аравии.



"Обе стороны подчеркнули готовность разрешить безопасный проход гражданских из регионов, где происходят столкновения, а также защитить поставки гражданским", - говорится в материале.



Как сообщалось, 15 апреля в Хартуме, столице Судана между армией и Силами быстрого реагирования вспыхнули боевые действия. Конфликт возник вокруг предложенного перехода страны в гражданское правление.



По последним данным, в результате этого гражданского конфликта погибли не менее 800 гражданских, более 3200 получили ранения.



