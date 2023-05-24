



Столтенберг: вступление Украины в НАТО не на повестке дня

Украина не сможет вступить в НАТО, пока в стране продолжается война.



Такое заявление 24 мая сделал генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на мероприятии в Брюсселе.



"Я думаю, что все поняли, что членство в НАТО в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война", — сказал он.



Ранее Столтенберг также сказал, что предоставление Украине истребителей F-16 не делает НАТО стороной войны с Россией.

