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Столтенберг: вступление Украины в НАТО не на повестке дня
24.05.2023 16:51 Алина Груднева

Столтенберг: вступление Украины в НАТО не на повестке дня

Украина не сможет вступить в НАТО, пока в стране продолжается война.

Такое заявление 24 мая сделал генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на мероприятии в Брюсселе.

"Я думаю, что все поняли, что членство в НАТО в разгар войны не стоит на повестке дня. Вопрос в том, что произойдет, когда закончится война", — сказал он.

Ранее Столтенберг также сказал, что предоставление Украине истребителей F-16 не делает НАТО стороной войны с Россией.
 

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