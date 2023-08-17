



Столтенберг: Только Украина будет принимать решение о переговорах с Россией

Только Украина будет принимать решение об условиях мирных переговоров с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, сообщает издание Le Monde.



"Украинцы и только украинцы должны решать, когда будут выполнены условия для переговоров, и решать за столом переговоров, в случае если переговоры состоятся, что является приемлемым решением. Наша задача - поддержать их", - заявил он.



Несколько дней назад ливанское издание L'Orient-Le Jour писало, что президент ОАЭ Мухаммад бин Заид якобы хочет организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. По информации журналистов, ОАЭ планируют, чтобы такие переговоры состоялись во время Конференции ООН по изменению климата.



Еще в прошлом году Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Путиным. При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк недавно подчеркивал, что Украина сейчас нуждается в поставках оружия, а не диалоге с Россией.