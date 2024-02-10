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Столтенберг снова начал старую песню
10.02.2024 13:12 MIGnews.com

Столтенберг снова начал старую песню

Страны НАТО должны готовиться к противостоянию с Россией, которое может занять десятилетия. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

"НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к противостоянию, которое может длиться десятилетиями", – заявил он.

"Сдерживание работает, только если оно вызывает доверие", – подчеркнул генсек НАТО и призвал союзников и дальше поддерживать Украину и инвестировать в военный потенциал, потому что Путин уже готовит экономику России к продолжительной войне.

"Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта", – резюмировал генсек.



 

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