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Столтенберг: Швеция будет в НАТО очень скоро
07.02.2024 21:20 Алина Груднева

Столтенберг: Швеция будет в НАТО очень скоро

Швеция уже в скором времени станет членом НАТО, поскольку в Венгрии намерены ратифицировать заявку страны в конце февраля.

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

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"Я разговаривал с Орбаном несколько дней назад, и он ясно дал понять, что решительно поддерживает членство Швеции в Альянсе. Венгерский парламент сейчас не заседает, но он соберется в конце февраля, и было сказано, что вскоре после этого они примут решение о ратификации", - подчеркнул Столтенберг.

Он напомнил, что Финляндия стала полноправным членом НАТО в апреле прошлого года.

"Я ожидаю, что Швеция станет членом очень скоро. Это показывает, что НАТО становится не только сильнее, но и больше", - добавил он.

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