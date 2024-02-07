



Столтенберг: Швеция будет в НАТО очень скоро

Швеция уже в скором времени станет членом НАТО, поскольку в Венгрии намерены ратифицировать заявку страны в конце февраля.



Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.



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"Я разговаривал с Орбаном несколько дней назад, и он ясно дал понять, что решительно поддерживает членство Швеции в Альянсе. Венгерский парламент сейчас не заседает, но он соберется в конце февраля, и было сказано, что вскоре после этого они примут решение о ратификации", - подчеркнул Столтенберг.



Он напомнил, что Финляндия стала полноправным членом НАТО в апреле прошлого года.



"Я ожидаю, что Швеция станет членом очень скоро. Это показывает, что НАТО становится не только сильнее, но и больше", - добавил он.