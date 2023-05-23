



Столтенберг: ПередачаF-16 Украине не делает НАТО стороной конфликта

Учеба украинских пилотов на F-16 и возможная в будущем передача этих самолетов Украине не делает НАТО стороной конфликта. Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе, сообщает Укринформ.



Он приветствовал политическое решение некоторых стран по самолетам F-16.



"Считаю, что это хорошая идея. Я приветствую решение нескольких стран-союзниц начать тренировку пилотов, что позволяет позже поставить и самолеты. Но я оставляю это право отдельным странам-союзницам - объявлять, когда именно они начинают такую тренировку", - заявил Столтенберг.



Также он приветствовал объявление президента США Байдена о готовности помочь Украине с поставками самолетов, поскольку именно американцы являются производителями и поставщиками F-16.



"Все это посылает очень четкий сигнал, что мы рассчитываем на долгосрочную помощь (для Украины), и России не удастся нас "переждать". Президент Путин начал эту войну, он может ее и завершить. Надо помнить, что являет собой эта война, это захватническая война. Украина имеет право на самооборону, прописанную в Хартии ООН. Мы помогаем Украине воспользоваться этим правом. Это не делает Альянс стороной конфликта. Мы поддерживаем Украину в ее защите от вторжения", - подчеркнул Столтенберг.



Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что несколько стран, в частности Польша, начали учить украинских пилотов управлять F-16. Хотя в воздушных силах ВСУ эту информацию пока не подтвердили.