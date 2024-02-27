



Столтенберг опроверг заявление Макрона, а Песков и Медведев прокомментировали

“Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и активизировали ее после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению войск НАТО на территории Украины нет", — заявил генсек Альянса в интервью AP.



Эта реакция прозвучала в ответ на заявление французского президента о том, что он не исключает отправку войск союзников в театр военных действий в Украине.



Кроме того уже стала известна реакция Кремля на все эти высказывания. Песков заявил о том, что это будет означать только то, что НАТО вступило в войну. Интересно, что это толкование отрицает двухлетние убеждения воюющих российских солдат о том, что в Украине они воюют с НАТО.



Но и это еще не все. Свои фантастические комментарии относительно заявления Макрона уже оставил Дмитрий Медведев - гусляр русской словесности в телеграмме. Полюбопытствуйте на этот высокий слог бывшего президента.





