Столтенберг: Газу и Украину сравнивать нельзя
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает некорректными сравнения ситуации в Газе с войной в Украине.
Соответствующий комментарий он предоставил во вторник, 28 ноября.
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Столтенберг подчеркнул, что в любом военном конфликте должно соблюдаться международное право.
"Международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в Газе и ситуацию на Украине сравнивать нельзя", - отметил он.