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Столтенберг: Газу и Украину сравнивать нельзя
28.11.2023 19:13 Алина Груднева

Столтенберг: Газу и Украину сравнивать нельзя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает некорректными сравнения ситуации в Газе с войной в Украине.

Соответствующий комментарий он предоставил во вторник, 28 ноября.

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Столтенберг подчеркнул, что в любом военном конфликте должно соблюдаться международное право.

"Международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в Газе и ситуацию на Украине сравнивать нельзя", - отметил он.

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