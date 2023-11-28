



Столтенберг: Газу и Украину сравнивать нельзя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает некорректными сравнения ситуации в Газе с войной в Украине.



Соответствующий комментарий он предоставил во вторник, 28 ноября.



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Столтенберг подчеркнул, что в любом военном конфликте должно соблюдаться международное право.



"Международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в Газе и ситуацию на Украине сравнивать нельзя", - отметил он.