



Столкновения протестующих и полиции возле дома Нетаниягу в Кесарии

Ожесточенные столкновения между протестующими и полицейскими вспыхнули в пятницу вечером перед домом премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кесарии, сообщают израильские СМИ.



Около 250 активистов вышли на демонстрацию перед домом премьер-министра, сообщает 12 канал, а столкновения начались после того, как полиция якобы применила силу в попытке разогнать протестующих.



Протестующие прибыли с громкоговорителями и израильскими флагами.



Полиция не была проинформирована о демонстрации, поскольку она также не согласовывалась с ними. В результате была вызвана полиция, и акция протеста была разогнана.



На одном видео видно, как полиция пытается силой вывести протестующих с территории, видно, как они пихают и бьют протестующих по лицу. Побудив одного протестующего заметить: “Полицейские действуют с жестоким насилием”.



Сообщалось, что один протестующий был замечен с окровавленным носом, который, как утверждают другие демонстранты, был сломан полицией. Хотя в другом отчете говорится, что оно было окровавлено, когда полиция попыталась конфисковать часть оборудования для усиления шума, и оно упало на лицо протестующего.



Четверо протестующих были арестованы полицией и доставлены в полицейский участок Хадеры, в том числе Моше Редман, один из лидеров высокотехнологичных протестов и один из организаторов этой демонстрации в Кесарии.



После призывов в соцсетях прийти поддержать арестованных протестующих, в Кесарию прибыли новые демонстранты, а позже толпы людей отправились к полицейскому участку, чтобы поддержать там задержанных. Это привело к новым арестам: еще 6 протестующих были арестованы на демонстрациях около полицейского участка.



Лидеры протеста под названием “Сопротивление диктатуре” заявили: “Насилие полиции и специального патрульного отряда (Ясам) сегодня вечером на демонстрации в Кесарии подходит для диктаторских режимов. Попытка насильственно подавить протест не увенчается успехом. Если государственный переворот состоится, полицейское насилие над теми, кто протестует против власти, станет рутиной. Есть только один способ остановить это - оказать сопротивление. Призываем всех выйти завтра в Каплан на демонстрацию против попытки диктаторского переворота”.

