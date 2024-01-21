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Столетие со дня смерти Ленина: тихие поминки в современной России
21.01.2024 22:30 MIGnews.com

Столетие со дня смерти Ленина: тихие поминки в современной России

После смерти основателя Советского Союза в 1924 году один популярный поэт сказал: "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить", но столетие спустя Владимир Ленин, похоже, в значительной степени остается в тени в современной России.

Вот уже почти столетие после смерти Владимира Ленина его тщательно сохраняемое тело лежит в специально построенном мавзолее на Красной площади - яркое напоминание о коммунистическом прошлом России.

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Но отец большевистской революции 1917 года, основавшей Советский Союз, и 100-летняя годовщина его кончины в значительной степени игнорируются обычными россиянами.

21 января, в честь столетнего юбилея запланировано лишь несколько официальных мероприятий, кроме церемонии Коммунистической партии у Мавзолея.

Для президента Владимира Путина, который публично порицает Ленина за его роль в развале Российской империи на национальные государства, такие как Украина, это удобно.
 

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