



Стало известно о состоянии здоровья Фицо после ранения

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось.



Об этом сообщили в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где он проходит лечение после покушения.



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"После сегодняшнего заседания медсовета команда присутствующих врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра", – сказано в сообщении.



Фицо ждут новые обследования 27 мая.