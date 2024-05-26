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Стало известно о состоянии здоровья Фицо после ранения
26.05.2024 15:00 Алина Груднева

Стало известно о состоянии здоровья Фицо после ранения

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо улучшилось.

Об этом сообщили в больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где он проходит лечение после покушения.

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"После сегодняшнего заседания медсовета команда присутствующих врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра", – сказано в сообщении.

Фицо ждут новые обследования 27 мая.

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