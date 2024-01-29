Стало известно о состоянии короля Чарльза после операции
Король Великобритании Чарльз III выписан из больницы, где перенес операцию.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
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Уточняется, что монарх пошел на поправку. По данным дворца, в ближайшее время все его публичные выступления будут перенесены, чтобы король мог восстановиться после медицинской процедуры.
Напомним, что Чарльз был госпитализирован 26 января для проведения плановой операции, связанной с гиперплазией простаты.
В той же больнице операцию перенесла Кейт Миддлтон, которую тоже выписали 29 января.