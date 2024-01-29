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Стало известно о состоянии короля Чарльза после операции
29.01.2024 17:58 Алина Груднева

Стало известно о состоянии короля Чарльза после операции

Король Великобритании Чарльз III выписан из больницы, где перенес операцию.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

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Уточняется, что монарх пошел на поправку. По данным дворца, в ближайшее время все его публичные выступления будут перенесены, чтобы король мог восстановиться после медицинской процедуры.

Напомним, что Чарльз был госпитализирован 26 января для проведения плановой операции, связанной с гиперплазией простаты.

В той же больнице операцию перенесла Кейт Миддлтон, которую тоже выписали 29 января.
 

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