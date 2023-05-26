



Стало известно, когда Нидерланды передадут Украине истребители F-16

Нидерланды направят в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. Вместе с Данией эта страна возглавляет коалицию по подготовке украинских летчиков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



По данным источника агентства, в последние недели правительство Нидерландов инициировало переговоры с официальными лицами США с целью оказать давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы она дала зеленый свет на поставку самолетов. После нескольких месяцев давления со стороны Киева и союзных правительств Байден объявил на прошлой неделе, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов.



Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. По словам одного из источников, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы передачи. Несмотря на готовность правительства Нидерландов сделать это "как можно скорее", подготовка пилотов, планирование развертывания и логистика могут занять много месяцев.



В настоящее время Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются голландской армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года. Десяток из 18 других самолетов должны были быть проданы Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.



Хотя окончательное решение, еще не принято, Украина может получить некоторые из самолетов, которые выставлены на продажу, или некоторые из 24 самолетов, находящихся в настоящее время в эксплуатации, в следующем году, в зависимости от графика обучения. Нидерланды поддерживают летную годность всех своих самолетов F-16 за счет регулярного технического обслуживания.



Пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов заявила в четверг, что правительство рассмотрит возможную поставку F-16 в Украину позднее. Она добавила, что подготовка пилотов сейчас является приоритетом.



Тем временем в Министерстве обороны Украины заявляют, что украинские военные нуждаются в около 48 единицах истребителей F-16. Этого количества хватило бы для освобождения оккупированных врагом территорий.



"4 эскадрильи F16 (48 самолетов) - это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", - пишет пресс-служба.



Напомним, по словам главы Пентагона Остина Ллойда, обучение может начаться уже в ближайшие недели. В частности, во время очередного заседания "Рамштайн" стороны также подняли вышеупомянутые вопросы. Ожидается, что уже на следующей неделе, как рассказал Остин, будет разработана соответствующая тренировочная инфраструктура.