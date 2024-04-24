



Стало известно, где может прятаться пропавший иранский генерал Асгари

Пропавший генерал Корпуса стражей исламской революции Али Реза Асгари живет в США.



Об этом сообщает Iran International.



Уточняется, что Асгари проживает в США под другим именем и проходит по программе защиты свидетелей.



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Иранский генерал пропал в начале 2007 года в Стамбуле, куда прилетел из Дамаска. Было много версий о том, куда он делся. Среди версий были похищение, заключение в израильской тюрьме, а также побег в одну из западных стран.



Британская газета The Times сообщила, что Асгари шпионил в пользу Запада с 2003 года. Предполагалось, что он бежал из Ирана через Дамаск с помощью западных чиновников после того, как стало ясно, что иранские силовики собираются его схватить для дальнейшего наказания.



В январе прошлого года министерство разведки Ирана объявило, что Асгари должен быть казнен за шпионаж в пользу Великобритании.



