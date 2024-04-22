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Стало известно, чем занимаются "вагнеровцы" в Беларуси
22.04.2024 21:30 Алина Груднева

Стало известно, чем занимаются "вагнеровцы" в Беларуси

Наемники бывшей ЧВК "Вагнер" обучают в Беларуси местных курсантов из университета.

Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.

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По словам аналитиков, на военном стрельбище "Борщевка" Речицкого района Гомельской области были проведены военные учения, в ходе которых курсанты военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта учились стрелять из АК-74.

Уроки им предоставляли "вагнеровцы", которые остались на территории республики.

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