



Стало известно, чем занимаются "вагнеровцы" в Беларуси

Наемники бывшей ЧВК "Вагнер" обучают в Беларуси местных курсантов из университета.



Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам аналитиков, на военном стрельбище "Борщевка" Речицкого района Гомельской области были проведены военные учения, в ходе которых курсанты военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта учились стрелять из АК-74.



Уроки им предоставляли "вагнеровцы", которые остались на территории республики.