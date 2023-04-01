



США за символический доллар продадут Польше истребители F-22 Raptor

Сегодня, 1 апреля, Министерство обороны США согласилось продать Польше за символический доллар 24 истребителя F-22 Raptor.



Об этом пишет польский портал Defence24.



Вся операция готовилась более года и должна быть, среди прочего, компенсацией за переданные Украине польские истребители МиГ-29.



В Польшу поступят истребители, досрочно снятые с боевых действий.



"До конца 2025 года Польша может стать второй после США страной в мире, которая будет использовать два типа самолетов 5-го поколения. Кроме уже закупленных для ВВС Польши самолетов F-35, американцы предложили предоставить Польше 24 самолета F-22 A Block 20 из партии из 32 истребителей", - сообщает издание.



Хотя Польша и должна получить самолеты за символический доллар, вся операция не обойдется без затрат. Прежде всего полякам придется заплатить за проверку Raptor, потому что изъявшие ВВС США больше не были на боевой службе, а использовались в основном для тренировок.



Польша должна привлечь средства на вооружение, обучение пилотов и технического персонала и подготовку наземной инфраструктуры.



Американцы уже подсчитали, что на это уйдет около трех лет (включая обучение пилотов), а все самолеты F-22 будут доставлены в Польшу в 2024-2025 годах.



