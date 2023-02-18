



США вытесняют Россию с рынка оружия Индии

Соединенные Штаты Америки привезли в Индию свой самый передовой истребитель F-35, многоцелевые истребители F-16, F/A-18 Super Hornets, а также бомбардировщики B-1B. Многочисленная делегация американцев представила современное оружие и авиацию на выставке Aero India — 2023 в Бангалоре на фоне заморозки контрактов, по которым Индия планировала покупать большие объемы оружия у России.



Вашингтон планирует переманить контракты Нью-Дели, при этом сама Индия максимально заинтересована в модернизации своего парка реактивных истребителей, чтобы нарастить авиационную мощь.



Сотрудничество с Россией разладилось после вторжения российских сил в Украину. Кроме того, страна ощущает давление со стороны США, которые требуют дистанцироваться от токсичного партнера. Требования Вашингтона сопровождаются и весьма перспективными предложениями в сфере обороны, что отражает присутствие американцев на Aero India — 2023.



Делегация США стала самой многочисленной за 27-летнюю историю этого мероприятия. Российская делегация, напротив, присутствовала на выставке лишь номинально. Российские "Рособоронэкспорт", "Объединенная авиастроительная корпорация" и "Алмаз-Антей" были представлены всего лишь миниатюрными моделями боевых самолетов, радаров и танков.



Источник в ВВС Индии сообщил, что пока Нью-Дели не обсуждает с США приобретение F-35, однако сигнал Индия получила и считает, что американцы стремятся к налаживанию стратегического партнерства.