



США выделят более $7 млрд островам Тихого океана для ограничения влияния Китая

Администрация Байдена намерена выделить 7,1 миллиардов долларов на финансирование трех тихоокеанских островных государств, с которыми Соединенные Штаты поддерживают экономические и оборонные связи, заявила 23 марта официальная представительница Госдепартамента Джейн Боклейдж.



Она сообщила на слушаниях в Конгрессе, что бюджетный запрос президента Джо Байдена на 2024 год финансовый год предусматривает финансирование Маршалловых островов, Палау и Федеративных Штатов Микронезии ФШМ в размере 7,1 млрд долларов. Эти средства будут выплачиваться в течение 20 лет для продления договоров о свободной ассоциации COFA, позволяющих США оказывать экономическую помощь трем странам в обмен на разрешение разместить на их территории оборонные базы.



Боклейдж сообщила, что Вашингтон работает над завершением переговоров с тремя островными государствами по продлению срока действия положений COFA, истекающего в 2024 году для Палау и позже в этом году для ФШМ и Маршалловых островов. Три страны, называемые Свободно ассоциированными государствами (ВАД), жаловались, что помощь не успевает по обязательствам США. Хотя они по-прежнему поддерживают тесные связи с Вашингтоном, критики предупреждают, что неспособность достичь новых условий может подтолкнуть их к коммунистическому режиму Китая за финансированием или расширением торговли и туризма.



Институт мира США USIP, финансируемый из федерального бюджета аналитический центр, в своем отчете за сентябрь 2022 года заявил, что Пекин воспринимает “ограниченное” участие США как стратегическую пустоту в регионе тихоокеанских островов и открыто говорит о своих намерениях заполнить ее.



В ходе дипломатического “перетягивания каната” Пекин успешно переманил на свою сторону некоторые тихоокеанские островные государства. После того, как Соломоновы острова и Кирибати изменили свою дипломатическую принадлежность с Тайбэя на Пекин, Тайвань остался с дипломатическим признанием четырех тихоокеанских островных держав. В прошлом году Пекин подписал множество соглашений с некоторыми тихоокеанскими островными державами, такими как Самоа и Соломоновые острова. Однако из-за отсутствия консенсуса среди лидеров тихоокеанских островов в мае 2022 г. странам региона не удалось подписать масштабное соглашение в области безопасности и экономики.