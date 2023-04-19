



США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану производить дроны

Министерство финансов США объявило о введении ограничений против международной сети компаний и лиц, которые несмотря на введенные ранее санкции против Ирана помогали ему получать электронику и оборудование для производства боевых БПЛА.



Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.



"OFAC ввел ограничения против одного лица и шести организаций сети уклонения от санкций , способствовавшей закупке электронных компонентов для дестабилизационных военных программ Ирана, в том числе используемых в беспилотных летательных аппаратах", - отмечается в сообщении.



При этом уточняется, что санкции США введены против руководителя иранской компании Pardazan System Namad Arman (PASNA), а также базирующихся в Иране, Малайзии, Гонконге и КНР подставных компаний и поставщиков PASNA.



“Сеть, против которой сегодня введены ограничения, закупала товары и технологии для правительства Ирана и его оборонной промышленности и программ БПЛА. Минфин США в дальнейшем будет вводить санкции против усилий Ирана, направленных на закупки военных средств, усиливающих региональную опасность и глобальную нестабильность”, - заявил в этой связи заместитель министра финансов США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.



