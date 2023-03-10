



США ввели санкции против иранской сети закупок беспилотников в Китае

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в четверг, что выявило ”сеть из пяти компаний и одного человека для поддержки усилий Ирана по закупке беспилотных летательных аппаратов”.



Данное обозначение повлияет на продажу и поставки компонентов БПЛА в Иран. “Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы сорвать эти усилия, и работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Иран к ответственности за его действия”, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен.



Согласно заявлению Министерства финансов, эта базирующаяся в Китае сеть “отвечает за продажу и доставку тысяч аэрокосмических компонентов, включая компоненты, которые могут использоваться для приложений БПЛА, Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA)”.



“Иран напрямую причастен к жертвам среди украинского гражданского населения в результате использования Россией иранских БПЛА в Украине. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на глобальные иранские сети закупок, которые поставляют России смертоносные БПЛА для использования в ее незаконной войне в Украине ”, — говорится в заявлении заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Нельсона.



Компании: Koto Machinery, Raven, Guilin Alpha, S&C Trade и Caspro внесены в список “за предоставление или попытку предоставления финансовой, материальной, технологической или иной поддержки или товаров или услуг в поддержку HESA”.



Согласно заявлению Министерства финансов, одна из компаний, китайская компания Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co., “использовала свою бизнес-инфраструктуру для облегчения продажи и отгрузки аэрокосмических компонентов, включая легкие авиационные двигатели, применимые для иранских БПЛА серии Shahed”.



“Чтобы скрыть свою деятельность, Koto Machinery использовала базирующуюся в Гонконге подставную компанию Raven International Trade Limited (Raven) для проведения транзакций на миллионы долларов для аэрокосмических компонентов”, — говорится в заявлении.



В результате все имущество и интересы в собственности физических и юридических лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы, и о них должно быть сообщено в OFAC.



Вашингтон нацелился на китайские компании из-за экспорта иранской нефтехимической продукции, поскольку перспективы возрождения ядерного пакта померкли.



“Иран культивирует сложные сети уклонения от санкций, в которых иностранные покупатели, обменные пункты и десятки подставных компаний совместно помогают иранским компаниям, находящимся под санкциями, продолжать торговлю”, — сказал заместитель министра финансов Уолли Адейемо, сообщает Reuters.



Он сказал, что новые меры продемонстрировали приверженность США обеспечению соблюдения санкций и их “способность нарушить иностранные финансовые сети Ирана, которые он использует для отмывания денег”.



Лю Пэнъюй, официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что действия США не имеют оснований с точки зрения международного права и являются “типичными односторонними санкциями и незаконной “юрисдикцией длинных рук”, которые наносят ущерб интересам Китая.



“Мы сожалеем и отвергаем этот шаг”, — сказал он, добавив, что Китай “активно продвигал мирные переговоры и искал политическое решение” в Украине, в то время как Соединенные Штаты “раздували пламя и подпитывали борьбу большим количеством оружия”.



