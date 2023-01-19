



США возместят Израилю стоимость переданного Украине оружия

Администрация Байдена пополнит любое американское оружие, которое она недавно передала Украине, из американских запасов, долгое время находившихся в Израиле, подтвердил в среду источник ЦАХАЛа.



Передача оружия никоим образом не повлияет на готовность Израиля к любой чрезвычайной ситуации или конфликту, пояснил источник, через несколько часов после того, как The New York Times опубликовала статью об истощении запасов, призванных помочь Еврейскому Государству быстро получить доступ к оружию вслучае начала войны.



Израиль занимает нейтральную позицию, когда речь идет о войне России против Украины, которая началась в феврале прошлого года. Он выступает против отправки любого израильского оружия или оборонительной военной техники в Украину.



Передача оружия США не отражает каких-либо изменений в позиции нейтралитета Израиля в российско-украинской войне, в которой Израиль осудил вторжение Москвы, но не присоединился к Западу в отправке оружия на Украину.



Чтобы увеличить продолжающееся производство нового оружия и боеприпасов, Вашингтон решил задействовать свои запасы оружия, хранящиеся в Израиле.



Около половины из 300 000 снарядов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу и будут доставлены через Польшу, подтвердили официальные лица Израиля и США.



Соглашение об этом было заключено только во второй половине прошлого года, после зашифрованного телефонного разговора между тогдашним министром обороны Бенни Ганцем и министром обороны США Ллойдом Дж. Остином III.



Сам Израиль не поставлял Украине военную помощь . Помимо опасений, что это нанесет ущерб отношениям Иерусалима с Москвой , существуют опасения, что предоставление такого оружия может привести к тому, что оно попадет не в те руки.