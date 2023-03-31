



США успешно развернули свое первое гиперзвуковое оружие

Армия США успешно развернула свою первую систему дальнобойного гиперзвукового оружия LRWH во время военных учений.



Дивизион дальнего огня 1-й многоуровневой оперативной группы и 5-й дивизион 3-го полка полевой артиллерии Армии США стали первыми подразделениями, на базе которых произошло развертывание Long Range Hypersonic Weapon во время военных учений на мысе Канаверал, штат Флорида.



Сообщается, что военнослужащие Армии США успешно выполнили все поставленные задачи по получению, обработке и передаче информации в режиме реального времени. Особое значение имело взаимодействие с ВМС США, с которыми Армия США ведет разработку и испытание гиперзвукового оружия.



Далее Армия США перейдет к формальным бюджетным процедурам по развертыванию второй и третьей батареи LRHW в 2025 и 2027 финансовых годах.

LRHW – это перспективное гиперзвуковое оружие средней дальности. Ряд ее параметров засекречен. Однако по некоторым сведениям дальность полета ракеты, выпущенной системой, составляет более 1600 км. Ракета может развивать скорость более 6000 км/ч.