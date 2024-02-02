



США усиливают оборону на базе в Иордании

Америка решила отреагировать на атаку беспилотника, в результате которой погибли три военнослужащих.

На атакованной базе в Иордании усиливают контингент.



Ранее США были более ограниченными, но атака на Башню 22 (название базы в Иордании), и гибель трех военнослужащих перешли черту, говорит чиновник. База была атакована беспилотником иранского производства, выпущенным из Ирака, утверждают американские представители.



За несколько дней после нападения США усилили оборону вокруг Башни 22, в которой размещается около 350 американских военнослужащих и которая расположена недалеко от демилитаризованной зоны на границе между Иорданией и Сирией. Граница с Ираком находится всего в 10 км от места происшествия.



Рассматриваемые варианты для ответа США включают цели в Сирии, Йемене и Ираке, откуда был запущен беспилотник иранского производства, убивший военнослужащих.



