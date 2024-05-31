



США разрешили Украине бить по РФ. В Офисе Зеленского назвали нюанс

В Офисе президента Зеленского прокомментировали то, о чем уже так долго говорят: да, Украина получила от США разрешение наносить удары по территории Российской Федерации. Но тут есть важный нюанс – США установили определенные ограничения.



Как утверждает пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров, решение США позволяет Украине использовать предоставленные Америкой ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам, сообщает The Guardian.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В любом случае Украина начала получать положительные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с Харьковом регионе, отметил Никифоров.



Как сообщал Mignews, накануне стало известно, что президент Джо Байден дал указание своей команде убедиться, что Украина может использовать предоставленное оружие для ответных ударов по позициям России, откуда готовятся атаки на Харьковскую область. А в четверг, 30 мая, издание Politico со ссылкой на американского чиновника и еще двух человек, знакомых с ходом переговоров, сообщило, что Администрация Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории РФ, но только в районе Харьковской области.



Надо сказать, что дискуссии о том, чтобы западные партнеры разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России, активно ведутся несколько недель. Более того, ряд стран Балтии, а также Польша, Финляндия, Дания, Чехия, Канада и другие, уже дали положительный сигнал. Есть те, кто выступает против, в частности, речь идет об Италии.



Немаловажное значение в этом вопросе занимала позиция США. Пентагон заявлял, что американское оружие Украина может использовать только на поле боя, а госсекретарь США Энтони Блинкен намекал, что Украина сама выбирает, как ей воевать, поэтому позиция может измениться.



На днях The Washington Post сообщил, что США разрешают использовать их оружие на территории России, если это представляет угрозу для Украины. Речь шла о средствах ПВО для уничтожения ракет и истребителей в непосредственной близости к Украине.



В любом случае это серьезный разворот, который поможет Украине лучше защищать свой второй по величине город.



Добавим, что у Украины есть в арсенале американские РСЗО HIMARS, а также зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS.