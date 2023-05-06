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США расследуют возможность обхода РФ санкций с помощью Binance
06.05.2023 08:13 Ирина Демьянова

США расследуют возможность обхода РФ санкций с помощью Binance

Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через криптовалютную биржу.

Об этом сообщает  Bloomberg .

По данным источников агентства, следователи отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняют, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с российским вторжением в Украину.

Служба внутренних доходов, а также федеральные прокуроры проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам тщательно изучает, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.

Binance заявила, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами.

Соучредитель Binance Чанпенг Чжао отрицает многие обвинения, о которых говорится в гражданском иске, поданном в марте в суд Комиссией по торговле товарными фьючерсами.

Binance наняла юридические фирмы, включая Gibson Dunn&Crutcher и Latham&Watkins, для участия в судебном процессе с комиссией.

Компания Binance , основанная Чжао в Шанхае в 2017 году, также создала большие хабы в Дубае и Париже.

Отмечается, что какие-либо действия против Binance повлияют на всю криптоиндустрию. В марте на нее приходилось 53% всей спотовой торговли.
 

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