



США расследуют возможность обхода РФ санкций с помощью Binance

Министерство юстиции США расследует возможность использования россиянами компании Binance Holdings для обхода санкций путем перечисления средств через криптовалютную биржу.



Об этом сообщает Bloomberg .



По данным источников агентства, следователи отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняют, нарушили ли должностные лица Binance санкции, связанные с российским вторжением в Украину.



Служба внутренних доходов, а также федеральные прокуроры проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам тщательно изучает, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.



Binance заявила, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами.



Соучредитель Binance Чанпенг Чжао отрицает многие обвинения, о которых говорится в гражданском иске, поданном в марте в суд Комиссией по торговле товарными фьючерсами.



Binance наняла юридические фирмы, включая Gibson Dunn&Crutcher и Latham&Watkins, для участия в судебном процессе с комиссией.



Компания Binance , основанная Чжао в Шанхае в 2017 году, также создала большие хабы в Дубае и Париже.



Отмечается, что какие-либо действия против Binance повлияют на всю криптоиндустрию. В марте на нее приходилось 53% всей спотовой торговли.

