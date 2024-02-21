



США против того, чтобы Израиль покинул Иудею и Самарию и Восточный Иерусалим

Соединенные Штаты призывают Международный суд ООН не выносить консультативное заключение о том, что Израиль юридически обязан немедленно покинуть Иудею и Самарию и Восточный Иерусалим, настаивая, как и Израиль, на том, что конфликт должен быть разрешен в "установленных рамках".



США - одна из немногих стран, которая выступила против просьбы администрации ПА и многих других стран, участвующих в нынешних слушаниях, чтобы суд признал "военную оккупацию" Израилем Иудеи и Самарии и обязал Израиль предпринять немедленные шаги для ее прекращения, например, демонтировать поселения.



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"Установленные рамки для достижения всеобъемлющего и прочного мира закреплены в резолюциях СБ ООН 242 и 338. По своей сути эти и последующие резолюции призывают к выполнению двух взаимозависимых и неразделимых требований для достижения справедливого и прочного мира", - говорит представитель США в МС Ричард Висек, юрисконсульт Государственного департамента США.



Одно из них - вывод всех войск с "оккупированной территории", другое - мир и безопасность для государств Ближнего Востока через признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в этом регионе".



"Определяя эти взаимозависимые требования, Совет Безопасности постановил, что вывод израильских войск зависит от прекращения военных действий и связан с этим".



Висек утверждает, что суд "не должен считать, что Израиль юридически обязан немедленно и безоговорочно уйти с "оккупированной территории", и говорит, что вместо этого суд может рассматривать поставленные перед ним вопросы "в установленных рамках, основанных на принципе "земля в обмен на мир".

