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США продадут Эстонии HIMARS
03.12.2022 13:40 Алина Груднева

США продадут Эстонии HIMARS

Эстония и США подписали контракт о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS.

 
По данным ERR, договор заключили гендиректор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар и американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).
 
Стоимость контракта составилп более $200 млн.
 
"В пакет входят ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - сообщает руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.
 
Также Эстония купит боеприпасы и средства связи. 

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