



США продадут Эстонии HIMARS

Эстония и США подписали контракт о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS.

По данным ERR, договор заключили гендиректор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Эстонии Магнус-Вальдемар Саар и американское агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

Стоимость контракта составилп более $200 млн.

"В пакет входят ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - сообщает руководитель отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Липп.

Также Эстония купит боеприпасы и средства связи.