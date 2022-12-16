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США признали право Украины проводить военные операции в Крыму
16.12.2022 18:30 Алина Груднева

США признали право Украины проводить военные операции в Крыму

Вашингтон признает право Украины планировать и проводить военные операции в аннексированном Россией Крыму.

 
Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности при Белом Доме Джон Кирби.
 
По его словам, США считают полуостров украинской территорией.

По словам высокопоставленного американского источника, Украина имеет военный потенциал, чтобы вернуть себе Крым. Он выразили обеспокоенность тем, что любое крупномасштабное нападение Киева "может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия".

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