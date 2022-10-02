



США предупредили Нетаниягу об опасности включения в правительство Бен-Гвира

Глава внешнеполитической комиссии Сената США от правящей демократической партии Роберт Мендез предупредил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу о том, что включение популярного ультраправого политика Итамара Бен-Гвира в состав будущего правительства Израиля может привести к ухудшению отношений Иерусалима с Белым домом.



Об этом сообщает портал Maariv. При этом издание ссылается на два различных источника, которые присутствовали на встрече Нетаниягу с Мендезом.



Согласно последнему опросу "а-Ционут а-датит" получает 12 мест в Кнессете. Бен-Гвир, занимающий второе место в партийном списке, с высокой долей вероятности получит министерский пост в будущем кабинете министров Нетаниягу, если такой будет сформирован по результатам выборов.



Израильские СМИ уточняют, что Мендез является одним из самых лояльных Израилю представителей демократической партии. Он выступает против возвращения США к невыгодному Израилю ядерному соглашению с Ираном.



Мендез считается одним из влиятельнейших представителей Сената во всем, что касается решений по ближневосточной проблеме.