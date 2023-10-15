



США предостерегли Иран по закрытым каналам связи

США предостерегли Иран от эскалации и непосредственного вступления в войну против Израиля.



По данным газеты Bloomberg, об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джей Салливан.



"Мы воспользовались каналами связи в последние несколько дней, чтобы прояснить в частном порядке то, что мы уже неоднократно говорили публично", - подчеркнул Салливан.



Он подчеркнул, что США не исключают возможности прямого вмешательства Исламской Республики в войну против Израиля. Вашингтон внимательно следит за действиями Тегерана и ливанской террористической организации "Хизбалла".