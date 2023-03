США подготовили новый пакет помощи Украине на 350 млн долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 20 марта, объявил о пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов.



Новый пакет включает больше снарядов для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.



NEW: The US announces $350 million in weapons for Ukraine from the Pentagon’s stockpile. The latest package will include more ammo for HIMARS, howitzers and Bradleys, HARM missiles, anti-tank weapons and riverine boats. pic.twitter.com/MfNHyZkfzc