США перебросили в Исландию “самолет Судного дня”

В Исландии приземлился американский самолет E-6B Mercury. Об этом сообщил штаб командования войск США в Европе.



“Самолет E-6B Mercury ВМС США прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования ВС США”, — говорится в сообщении.



Экипаж уже встретился с послом США в Исландии Кэррин Патман и другими “дипломатическими и военными руководителями”.



Самолет E-6B Mercury называют “самолетом Судного дня”, так как он является воздушным командным пунктом, предназначенным для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4