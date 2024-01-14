



США отправят делегацию конгрессменов в Тайвань

США отправят делегацию конгрессменов в Тайвань после того, как состоится инаугурация президента Уильяма Лая.



Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.



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"Мы поздравляем Уильяма Лая с избранием на пост следующего президента Тайваня и рады видеть, что демократия процветает среди тайваньского народа. США стремятся работать с избранным президентом Лаем и развивать прочные партнерские отношения, которые сложились у нас с президентом Цай", - сказал он.



Ожидается, что визит американской делегации состоится в мае 2024 года. Джонсон попросил председателей комитетов Палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэй, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии Тайваня.