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США отправят делегацию конгрессменов в Тайвань
14.01.2024 01:26 Алина Груднева

США отправят делегацию конгрессменов в Тайвань

США отправят делегацию конгрессменов в Тайвань после того, как состоится инаугурация президента Уильяма Лая.

Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

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"Мы поздравляем Уильяма Лая с избранием на пост следующего президента Тайваня и рады видеть, что демократия процветает среди тайваньского народа. США стремятся работать с избранным президентом Лаем и развивать прочные партнерские отношения, которые сложились у нас с президентом Цай", - сказал он.

Ожидается, что визит американской делегации состоится в мае 2024 года. Джонсон попросил председателей комитетов Палаты представителей возглавить делегацию в Тайбэй, чтобы подчеркнуть неизменную приверженность Конгресса безопасности и демократии Тайваня.

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