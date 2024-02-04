



США одобрили продажу Индии боевых беспилотников на $4 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 вооруженного беспилотника, ракет и другого оборудования на сумму около $4 млрд.



Сделка по продаже беспилотников MQ-9B Predator была анонсирована во время визита премьер-министра Нарендры Моди в США в июне 2023 года.



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В декабре она была приостановлена комитетом Сената. Теперь сделка будет подтверждена после одобрения Конгрессом США.



Она включает в себя продажу 31 вооруженного беспилотника MQ-9B SkyGuardian, 170 ракет AGM-114R Hellfire и 310 лазерных бомб малого диаметра, оборудования связи и наблюдения, а также высокоточной планерной бомбы, сообщили в Пентагоне. Основным подрядчиком по сделке выступит компания General Atomics Aeronautical Systems.

