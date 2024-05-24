США объявили о новом пакете помощи для Украины почти на $300 млн
Вечером в пятницу, 24 мая, США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 275 млн долл. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Это уже пятый пакет помощи по безопасности с момента принятия в Конгрессе законопроекта об иностранном финансировании Украины и союзников и подписания его президентом Джо Байденом.
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В новый пакет американской военной помощи вошли:
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 60-мм минометные мины;
- тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
- боеприпасы для подрыва;
- противотанковые мины;
- тактические автомобили для эвакуации техники;
- каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Дополнительно Вашингтон объявил о выделении 6 млрд долл в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которые пойдут на оплату долгосрочных контрактов с оборонной промышленностью США.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США предоставили Киеву военной помощи на сумму почти 51 млрд долл, напоминает "Европейская правда".