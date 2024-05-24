



США объявили о новом пакете помощи для Украины почти на $300 млн

Вечером в пятницу, 24 мая, США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 275 млн долл. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.



Это уже пятый пакет помощи по безопасности с момента принятия в Конгрессе законопроекта об иностранном финансировании Украины и союзников и подписания его президентом Джо Байденом.



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В новый пакет американской военной помощи вошли:

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные мины;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;

боеприпасы для подрыва;

противотанковые мины;

тактические автомобили для эвакуации техники;

каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.