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США объявили о новом пакете помощи для Украины почти на $300 млн
24.05.2024 22:40 Mignews.ua

США объявили о новом пакете помощи для Украины почти на $300 млн

Вечером в пятницу, 24 мая, США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 275 млн долл. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Это уже пятый пакет помощи по безопасности с момента принятия в Конгрессе законопроекта об иностранном финансировании Украины и союзников и подписания его президентом Джо Байденом.

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В новый пакет американской военной помощи вошли:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 60-мм минометные мины;
  • тяжелые противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • стрелковое оружие и дополнительные патроны к стрелковому оружию и гранаты;
  • боеприпасы для подрыва;
  • противотанковые мины;
  • тактические автомобили для эвакуации техники;
  • каски, бронежилеты и средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее новый пакет помощи от США в размере 275 млн долл анонсировали СМИ.

Дополнительно Вашингтон объявил о выделении 6 млрд долл в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которые пойдут на оплату долгосрочных контрактов с оборонной промышленностью США.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США предоставили Киеву военной помощи на сумму почти 51 млрд долл, напоминает "Европейская правда".

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