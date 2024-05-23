



США не ведут переговоры с Польшей о размещении ядерного оружия

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби опроверг информацию о том, что ведутся переговоры с Польшей относительно размещения на территории страны ядерного оружия.



Таким образом он прокомментировал заявления президента Анджея Дуды.



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"Мы не говорим с Польшей о программе Nuclear Sharing. Мне нечего сказать, мы не говорим о таких вещах, и у меня нет никаких изменений в политике для обсуждения на данный момент", – ответил Кирби.



Речь идет о программе Nuclear Sharing, в рамках которой американское ядерное оружие размещено в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.