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США настоятельно призывают израильское правительство к компромиссу
27.03.2023 07:46 Наталья Богинская

США настоятельно призывают израильское правительство к компромиссу

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что "компромисс – лучший путь вперед".

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены событиями в Израиле и “настоятельно призывают” лидеров страны как можно скорее найти компромисс, сообщила представитель Белого дома в воскресенье после того, как увольнение министра обороны Израиля вызвало массовые протесты.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил министра обороны Йоава Галанта в воскресенье, на следующий день после того, как Галант призвал остановить скандальную судебную реформу.
 

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