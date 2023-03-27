



США настоятельно призывают израильское правительство к компромиссу

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что "компромисс – лучший путь вперед".



Соединенные Штаты глубоко обеспокоены событиями в Израиле и “настоятельно призывают” лидеров страны как можно скорее найти компромисс, сообщила представитель Белого дома в воскресенье после того, как увольнение министра обороны Израиля вызвало массовые протесты.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уволил министра обороны Йоава Галанта в воскресенье, на следующий день после того, как Галант призвал остановить скандальную судебную реформу.

