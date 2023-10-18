



США наложили вето на резолюцию ООН, не упоминающую право Израиля на самооборону



Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к “гуманитарной паузе” в войне между Израилем и ХАМАСом, поскольку в ней не говорится о праве Израиля на самооборону.



“Соединенные Штаты разочарованы тем, что в резолюции не упоминается право Израиля на самооборону”, – говорит посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. “Как и каждая нация в мире, Израиль имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН”.



12 из 15 членов совета проголосовали за резолюцию, выдвинутую Бразилией и обсуждавшуюся в течение нескольких дней, от подписания которой Россия и Великобритания воздержались.



Соединенные Штаты были единственным голосом против, но, поскольку они являются одними из пяти постоянных членов организации, их голос засчитывается как вето.



В резолюции говорится, что совет “решительно осуждает любое насилие и военные действия против гражданского населения, а также все террористические акты”. В заявлении говорится, что организация “безоговорочно отвергает и осуждает террористические атаки ХАМАС и захват заложников”. В российской резолюции, отклоненной вчера, даже не упоминался ХАМАС.



Сегодняшний текст также “призывает все стороны полностью соблюдать свои обязательства по международному праву”.