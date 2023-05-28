



США и Иран ведут переговоры о снятии санкций с иранских активов

Переговоры между Ираном и США об освобождении замороженных активов Тегерана могут вскоре привести к сделке, сообщил источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров.



Прорыв является частью переговоров об иранских средствах, проводимых в Ираке и Южной Корее. Ирак импортирует газ и электроэнергию из Ирана, но санкции США запрещают передачу взамен Ирану суммы, которая, по оценкам иранских официальных лиц, составляет не менее 10 миллиардов долларов США. Южная Корея сталкивается с аналогичными опасениями относительно того, что за импорт иранской нефти придется заплатить около 7 миллиардов долларов США.



Ожидается, что Иран пойдет на уступки по своей ядерной программе, чтобы получить деньги из Ирака, и освободит пятерых граждан и резидентов США, обвиненных в шпионаже, в обмен на средства из Южной Кореи. Задержанными являются Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз (граждане США), а также Джамшид Шармахд и Шахаб Далили (резиденты Соединенных Штатов).



Неподтвержденная информация в начале этого года указывала на то, что Государственный департамент заключил сделку по обмену заключенных на 7 миллиардов долларов, хранящихся в Сеуле, но этот план еще не был одобрен Белым домом.



Сообщается, что Иран рассматривает возможность ограничения обогащения урана до 60%, чтобы обеспечить частичное ослабление санкций США. Администрация Байдена отметила, что потребуется время, чтобы стали очевидными какие-либо долгосрочные последствия переговоров, а Государственный департамент опроверг слухи о частичной договоренности.



По словам заместителя пресс-секретаря Веданта Пателя: "Президент Байден давно говорил, что он привержен обеспечению того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, и мы по-прежнему считаем, что дипломатия — лучший способ достичь этой цели. В то же время мы готовимся ко всем возможным вариантам и форс-мажорным обстоятельствам по согласованию с нашими союзниками и партнерами".



По оценкам разведывательных служб Израиля и США, Иран уже обогатил уран до уровня от 2% до 60% как минимум для двух ядерных боеголовок в течение года. Израильские официальные лица отметили, что любое обогащение выше 60% может привести к военным действиям Израиля.