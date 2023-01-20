



Срок эксплуатации АЭС Кршко продлили до конца 2043 года

Срок эксплуатации АЭС Кршко продлили до конца 2043 года...



Словенская атомная станция Кршко, общим владельцем которой является Hrvatska elektroprivreda и GEN Energija, сможет работать в течение следующих 20 лет. Для этого на АЭС провели модернизацию стоимостью 370 млн евро, существенно повысив безопасность.



Со средним годовым производством около 5-6 ТВт-ч, которое поровну распределяется между Хорватией и Словенией, ежегодно покрываются около 20% потребностей Словении в электроэнергии и около 16% потребностей Хорватии.



АЭС Кршко, расположенная на реке Сава – это один реактор с водой под давлением компании Westinghouse, мощность которого составляет 632 МВт. Необычно то, что станция находится в общей собственности двух стран – Словении, где она расположена, и Хорватии: обе входили в состав бывшей Югославии, когда АЭС ввели в эксплуатацию в 1983 году.