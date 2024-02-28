



Спикеры парламентов призывают Джонсона победить "ось зла", дав Украине денег

Спикеры парламентов 23 стран, а также глава Европейского парламента Роберта Метсола призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона вынести на рассмотрение проект закона о выделении более 60 млрд долл помощи Украине.



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В письме-обращении, которое выложил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в своем Facebook, парламентарии более 20 стран подчеркнули важность принятия решения, и оно "станет историческим", поскольку обеспечит Украину такими необходимыми сегодня средствами для продолжения борьбы с Российской Федерацией.



В обращении также подчеркнуто, что законопроект HR 815 о международной помощи США был принят Сенатом США 13 февраля и предусматривает ассигнование в размере 60,06 млрд долл для помощи Украине. Парламентарии призвали Майка Джонсона использовать свои полномочия для внесения законопроекта на рассмотрение Нижней палатой Конгресса.



Спикеры парламентов подчеркнули, что поддержка Украины – это важная инвестиция в безопасность всех стран и призвали к поддержке "исторического решения" в борьбе с "осью зла". Парламентарии также призвали главы парламентов других стран присоединиться к их обращению.



"Ось зла должна быть побеждена и все виновные должны быть привлечены к ответственности, что станет значительным предохранителем от дальнейших конфликтов и вернет нашему народу ощущение управляемости и безопасности", – говорится в обращении парламентариев.



Они также призвали глав парламентов других стран присоединиться к подписанию письма-обращения.







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